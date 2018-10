L’amministrazione su Ginko e Braida

» In evidenza - Sassuolo

In merito alle notizie riportate nei giorni scorsi dalla stampa relative al presunto degrado e ad episodi di bivacco in via San Pietro, particolarmente riguardanti il condominio chiamato “Ginko”, l’Amministrazione comunale precisa:

la Polizia Municipale monitora costantemente il quartiere Braida anche attraverso operazioni notturne congiunte con la Polizia di stato, prova ne è gli arresti per spaccio effettuati sabato scorso e riportati dalla stessa stampa. Da agosto 2017, grazie alla collaborazione con la proprietà, la Polizia Municipale di Sassuolo controlla costantemente la situazione degli alloggi e degli occupanti del Ginko e, nel recente periodo, non si sono mai manifestati episodi di bivacco lungo le scale, che risultano pulite ed ordinate, occupazione abusiva di appartamenti o apertura di stanze sigillate.

L’intero territorio è costantemente monitorato, di giorno come di notte, attraverso servizi congiunti, pattugliamenti delle Forze dell’Ordine ed il lavoro svolto dagli agenti della Municipale. Monitorata costantemente anche la situazione dei Gerani che, dall’ultima chiusura risalente a quasi un anno fa, non ha subito occupazioni abusive.

La situazione descritta nell’articolo, così come divulgata attraverso i social network, è lontana dalla realtà di un quartiere che ha avuto, in passato, diversi problemi di sicurezza e ordine pubblico, così come di degrado, ma che oggi ha saputo rialzarsi divenendo un quartiere come tutti gli altri, coi problemi che nessuno nega ma ben lontano da ciò che è stato descritto.