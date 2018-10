Modena: la Polizia di Stato effettua controlli straordinari

» Cronaca - Modena

Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a due equipaggi del Reparto prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Sono state complessivamente identificate 113 persone, di cui 56 cittadini stranieri, controllati 38veicoli ed effettuate verifiche, estese agli avventori, all’interno di 2 esercizi commerciali. 8 i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali.

L’attività ha interessato principalmente il settore Est della città (via Vignolese, viale Trento e Trieste e Via Emilia) e la zona di via Emilia Ovest.

Due cittadini marocchini ed un albanese sono stati deferiti all’A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri. Un cittadino nigeriano di 31 anni è stato denunciato per minaccia aggravata poiché durante una lite con un coinquilino, ha brandito un coltello per intimorirlo. Un cittadino colombiano, irregolare sul territorio nazionale, è stato invece deferito per lesioni aggravate dopo aver aggredito una donna per futili motivi legati alla loro attività di meretricio.