» Sassuolo

I prossimi 10 e 11 novembre si svolgerà a Sassuolo “Parole in città”: due giorni di laboratorio per imparare a raccontare e a leggere: Marco Missiroli, Giuseppe Culicchia e Alessandro Mari accompagneranno i partecipanti aiutandoli a scoprire perché, che cosa e come raccontare, cos’è la narrazione, ma anche come e perché leggere.

I laboratori si svolgeranno negli spazi della Biblioteca Cionini, in Via Rocca 22. Per partecipare è necessario iscriversi: 50 € per il laboratorio di sabato sulla scrittura, 50 € per il laboratorio di domenica sulla lettura, 70 € se si intende partecipare ad entrambi i laboratori. Sabato 10 Novembre alle 18,30 è previsto un evento aperto al pubblico (gratuito e senza obbligo di iscrizione) con Marco Missiroli che, in Paggeriarte, parlerà del tema dell’intimità all’interno della storia della letteratura.

PAROLE IN CITTÀ è promosso dal Comune di Sassuolo con il sostegno della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con le Associazioni Gianpaolo Biasin e Librarsi.

Exprimo ha condiviso l’impegno degli organizzatori in qualità di sponsor tecnico.

La prima sessione di laboratorio è prevista per sabato 10 dalle 10.30 alle 13: MARCO MISSIROLI aiuterà a rispondere alla domanda COSA VOGLIAMO DAVVERO RACCONTARE (E COME FARLO). “Quale grado di intimità dobbiamo scegliere? Quale persona narrativa è adatta a noi: prima persona singolare o terza persona singolare? Tutto questo – spiega Missiroli – ci aiuterà a selezionare la nostra efficienza di scrittura, arrivando a comprendere le storie necessarie che albergano dentro di noi e come renderle per gli altri (senza il rischio della noia). Verrà fatto un lavoro direttamente sui testi (Da Salinger a Carrère), ma anche svolgendo direttamente esercizi. Ci saranno letture e correzioni a cui tutta la classe parteciperà. Un vero e proprio viaggio nella coscienza narrativa di ciascuno”.

Alle 14.30 riprenderanno i lavori con ALESSANDRO MARI: QUANTE NARRAZIONI ESISTONO? A CIASCUNO IL SUO MODO DI STUPIRE IL MONDO. Mari partirà dall’origine della scrittura: “Perché un’idea arriva al cuore delle altre persone? Perché si impone rispetto alle altre? Come può un’intuizione essere portavoce di una potenza universale? La scrittura – spiega Mari – è elasticità emotiva: tutto può essere una storia avvincente, da un manuale per ferro da stiro alla realizzazione di un romanzo che abbiamo nella nostra mente. Scopriremo, anche in questo caso con esercizi pratici, in che modo azionare la nostra officina creativa”.

A conclusione del laboratorio di sabato, alle 18.30 è previsto un evento aperto al pubblico, gratuito e senza obbligo di iscrizione: Marco Missiroli sarà in Paggeriarte (Piazzale della Rosa) per un incontro dal titolo L’INTIMITÀ LETTERARIA: COSÌ LO SGUARDO DEL MONDO È CAMBIATO. Al centro, il tema dell’intimità all’interno della storia della letteratura, da Maupassant a Houellebecq

Il laboratorio di domenica, condotto da Giuseppe Culicchia, si articolerà in due momenti (al mattino dalle 10.45 alle 13.00 e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00) e sarà dedicato alla lettura. L’invito viene dallo stesso Culicchia “Insieme leggeremo ad alta voce le pagine di Mostri Sacri come Céline, Orwell, Conrad, Bernhard, Hemingway. E poi leggeremo le nostre. Per sentire come suonano e capire se funzionano. Perché la letteratura nasce con l’oralità, come sapevano bene gli antichi, che la sera si raccontavano le gesta degli eroi dell’Iliade e dell’Odissea davanti al fuoco. Ogni storia ha un suo ritmo, ogni protagonista la sua voce. Le pagine, letteralmente, suonano.”.

I laboratori verranno attivati al raggiungimento del numero min. di 15 iscritti e per un massimo di 25.

Per partecipare è necessario iscriversi presso la Biblioteca Comunale N. Cionini (Via Rocca, 19 Sassuolo tel. 0536/880813, email biblioteca@comune.sassuolo.mo.it) entro il 7/11/2018 (in caso di posti residui sarà possibile iscriversi il giorno stesso).