Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 21 ottobre

Sereno durante la giornata con possibili foschie e banchi di nebbia sulle zone di pianura nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. In serata aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni a partire dal settore orientale in serata. Temperature: in generale lieve flessione con valori minimi compresi tra 9 e 12 gradi e massime tra 19 e 22 gradi. Venti: deboli variabili al mattino. Dal pomeriggio tenderanno a disporsi da est, divenendo deboli-moderati sul settore orientale con temporanei rinforzi sul mare. Mare: poco mosso al mattino con rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso nella sera.

(Arpae)