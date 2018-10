Rifacimento rete idrica, il calendario degli inteventi

» In evidenza - Sassuolo - Viabilità

Inizieranno lunedì 22 Ottobre i lavori del cantiere di rifacimento della rete idrica, con l’eliminazione delle vecchie condotte ed il rifacimento delle prese, che sarà suddiviso in diverse fasi di lavoro: in Via Repubblica, nel tratto compreso tra Via Mazzini e Via Pretorio; nel tratto compreso tra Via Pretorio e Via Costa; nel tratto compreso tra Via Costa e Via San Prospero; nel tratto compreso tra Via San Prospero e Via Mascagni ed infine in Via Rometta nel tratto compreso tra Via Mascagni e Via Circonvallazione.

Per consentire l’esecuzione dei lavori che si protrarranno fino al prossimo 25 febbraio 2019, il Comandante della Polizia Municipale Valeria Meloncelli ha emesso l’ordinanza n°175 del 18 ottobre, che modifica circolazione e sosta lungo il cantiere nelle varie fasi di lavoro. Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 del giorno 22 Ottobre 2018 alle ore 19,00 del giorno 25 Febbraio 2019 e comunque fino a fine lavori nelle seguenti strade:

1°Fase di lavoro su Via Repubblica tratto compreso tra Via Mazzini e Via Pretorio

Via Repubblica tratto compreso tra Via Mazzini e Via Pretorio: Strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere e residenti; Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale. Nel tratto di Via Repubblica compreso tra Via Mazzini e Via Pretorio; Via Repubblica all’intersezione con Via Mazzini: divieto di accesso da Via Mazzini in Via Repubblica eccetto mezzi di cantiere e residenti; obbligo dritto in Via Mazzini in entrambi i sensi di marcia in prossimità di Via Repubblica eccetto mezzi di cantiere e residenti; Via Repubblica all’intersezione con Via Pretorio: divieto di accesso da Via Pretorio in Via Repubblica direzione Via Mazzini, eccetto mezzi di cantiere e residenti;

Obbligo di svolta a destra in Via Repubblica da Via Pretorio eccetto mezzi di cantiere e residenti; Via Pretorio tratto compreso tra Via Repubblica e Via Medaglie D’Oro: inversione senso di circolazione da Via Medaglie D’Oro direzione Via Repubblica; nel tratto di Via Pretorio compreso tra Via Repubblica e Via Medaglie D’Oro: divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.

2°Fase di lavoro su Via Repubblica tratto compreso tra Via Pretorio e Via Costa

Via Repubblica tratto compreso tra Via Pretorio e Via Costa: strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere, residenti e diretti al circolo Tassi; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto di Via Repubblica compreso tra Via Pretorio e Via Costa; Via Repubblica all’intersezione con Via Pretorio: divieto di accesso da Via Repubblica all’intersezione con Via Pretorio eccetto mezzi di cantiere, residenti e diretti al circolo Tassi; obbligo di svolta a destra da Via Repubblica in Via Pretorio eccetto mezzi di cantiere, residenti e diretti al circolo Tassi.

3°Fase di lavoro su Via Repubblica tratto compreso tra Via Costa e Via San Prospero

Via Repubblica tratto compreso tra Via Costa e Via San Prospero: strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere e residenti; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto di Via Repubblica compreso tra Via Costa e Via San Prospero; Via Repubblica all’intersezione con Via Costa: divieto di accesso in Via Repubblica per i mezzi che arrivano da Nord con obbligo di svolta a destra in Via Costa eccetto mezzi di cantiere e residenti; Via Costa tratto compreso tra Via Repubblica e Via Medaglie D’Oro: inversione senso di circolazione in Via Costa tratto compreso tra Via Repubblica e Via Medaglie D’Oro; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto di Via Costa compreso tra Via Repubblica e Via Medaglie D’Oro.

4°Fase di lavoro su Via Repubblica tratto compreso tra Via San Prospero e Via Mascagni

Senso unico alternato con semaforo o moviere; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto di Via Repubblica compreso tra Via San Prospero e Via Mascagni.

5°Fase di lavoro su Via Rometta tratto compreso tra Via Mascagni e Via Circonvallazione

Senso unico alternato con semaforo o moviere; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto di Via Rometta compreso tra Via Mascagni e Via Circonvallazione.