Si ferisce durante la pulizia della pistola: soccorso e denunciato a Correggio

» Cronaca - Reggio Emilia

Era intento ad effettuare le operazioni di pulizia del suo revolver calibro 6, quando per cause accidentali in corso di esatto accertamento, gli è partito un colpo che lo ha ferito alla mano sx. L’uomo, un pensionato 75enne di Correggio, si è quindi recato per le cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale correggese i cui sanitari, alla luce della ferita, ricondotta ad arma da fuoco, hanno allertato i carabinieri correggesi. L’uomo dopo le cure mediche del caso, per lui una prognosi di 20 giorni per la ferita alla mano sinistra, è però finito nei guai.

Nel corso degli accertamenti condotti dai carabinieri di Correggio infatti i militari hanno verificato che una delle armi possedute dal 75enne no era regolarmente custodita in quanto riposta all’interno di una cassetto del comò della camera da letto. La naturale conseguenza per il 75enne è stata la denuncia che i carabinieri di Correggio hanno inoltrato alla Procura reggiana in ordine al reato di omessa custodia. Tutte le armi, compreso il revolver che ha causato il suo ferimento, sono state quindi ritirate in via cautelare in attesa anche degli eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi che saranno adottati nei suoi confronti anche dalla Prefettura di Reggio Emilia a cui i carabinieri di Correggio l’hanno segnalato per l’eventuale adozione di un provvedimento di divieto di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di P.S.. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Correggio l’uomo si trovava nella sua abitazione intento ad effettuare la pulizia di un revolver che deteneva regolarmente. Durante tali operazioni, per cause ancora all’esatto vaglio, gli partiva un colpo che l’attingeva alla mano sx. Quindi il ricorso autonomo alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del paese.

L’obbligo dei sanitari, davanti al ferimento ricondotto ad arma da fuoco, di avvisare carabinieri, vedeva l’intervento dei militari di Correggio che quindi avviavano li accertamenti riconducendo l’evento a una minor attenzione e comunque a circostanza del tutto accidentale. Escluse responsabilità terze i carabinieri nel corso degli accertamenti rivelavano inosservanze alle norme sulla custodia delle armi in quanto nel cassetto del comò veniva trovata una pistola risultante pertanto non regolarmente custodita.

Alla luce di quanto accertato a carico del cacciatore scattava la denuncia per omessa custodia di armi con i carabinieri che procedevano – in via cautelare – al sequestro di tutte le armi (3 pistola e 6 tra carabine e fucili) e di tutto il munizionamento detenuto dall’uomo che inoltre è stato segnalato alla competente Prefettura per l’eventuale adozione di un provvedimento di divieto di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di P.S.