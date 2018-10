Soliera: al via i lavori nel centro abitato della frazione di Secchia

» Bassa modenese - Modena - Viabilità

Lunedì 22 ottobre prendono avvio a Soliera i lavori di riqualificazione di via Serrasina, nel tratto tra il civico 1.015 e il civico 1.087, in corrispondenza del centro abitato della frazione di Secchia. Nello specifico è prevista la creazione di un nuovo sistema complessivo di viabilità che tuteli e metta in sicurezza biciclette e pedoni.

I lavori richiedono la chiusura totale della circolazione stradale nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17.30, salvaguardando in tal modo gli orari di punta per chi si reca al lavoro e per chi torna a casa alla fine della giornata.

La chiusura del traffico non riguarda i residenti e i veicoli diretti alle abitazioni e alle attività produttive presenti nel tratto indicato, così come i mezzi di trasporto pubblico (SETA e lo scuolabus dell’Unione Terre d’Argine) e i veicoli impegnati in servizi pubblici, questi ultimi solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della propria funzione.

L’ordinanza di chiusura indica come data di fine lavori quella del 13 febbraio 2019, ma si tratta di una previsione prudenziale; l’auspicio è che, condizione meteo permettendo, l’intervento possa concludersi entro un paio di mesi.