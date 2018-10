Lavori di manutenzione: diverse chiusure in A1

» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure:

sarà chiuso l’allacciamento con la D21 Diramazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia, per una notte, dalle ore 23:00 di lunedì 22 alle ore 06:00 di martedì 23 ottobre.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo la A1 Milano-Napoli, verso Milano ed immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dalla complanare di Piacenza, al km 58+000; sarà chiusa l’entrata della stazione di Fiorenzuola, sia verso Milano sia in direzione di Bologna, per una notte, dalle ore 23:00 di lunedì 22 alle ore 06:00 di martedì 23 ottobre.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi: in entrata verso Milano, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Piacenza ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Piacenza sud, al km 58+000; in entrata verso Bologna, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Parma ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Fidenza, al km 91+000: sarà chiusa l’entrata della stazione di Fidenza, sia verso Milano sia in direzione di Bologna, per quattro notti con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di di martedì 23 alle ore 06:00 di sabato 27 ottobre.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi: in entrata verso Milano, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Piacenza ed entrare sulla A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Fiorenzuola, al km 74+000; in entrata verso Bologna, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione di Parma ed entrare sulla A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana; sarà chiusa a stazione di Parma, in entrata sia verso Milano sia in direzione di Bologna ed in uscita per chi proviene da Bologna, per due notti consecutive con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di martedì 23 alle ore 05:00 di giovedì 25 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Milano e Bologna, Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostradale Ligure Toscana; in uscita per chi proviene da Bologna, Terre di Canossa Campegine, al km 124+400 della stessa A1 Milano-Napoli o di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostradale Ligure Toscana; sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Bologna:

per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 22 alle ore 06:00 di martedì 23 ottobre; per due notti consecutive, con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 24 alle ore 06:00 di venerdì 26 ottobre. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostrada e di Piacenza nord, al km 50+000; sarà chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano, per una notte, dalle ore 21:00 di martedì 23 alle ore 06:00 di mercoledì 24 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Piacenza nord, al km 50+000.

***

Autostrade per l’Italia comunica inoltre che, sulla A1 Milano-Napoli, per tre notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 24 alle ore 06:00 di sabato 27 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Sasso Marconi, verso Firenze, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale d Rioveggio, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.