Il carpinetano Elia Domenichini vince il campionato di quad

» Appennino Reggiano

Carpinetani sul tetto d’Italia. Il giovanissimo pilota quad carpinetano Elia

Domenichini si è aggiudicato il titolo tricolore 2018 della classe 450 Trofeo Assoluto del Campionato Italiano Racing Quad FMI, durante le gare andate in scena il 20 e 21 ottobre a Jesolo, ultimo appuntamento stagionale della categoria.

Secondo è arrivato un altro carpinetano, Samuele Cabassi, e pure un terzo compaesano, Gabriele Campani, ha fatto bene durante il campionato.

A loro arrivano i complimenti dell’amministrazione comunale di Carpineti, per mano del sindaco Tiziano Borghi. Le congratulazioni si estendono anche ai dirigenti: «I notevoli sforzi organizzativi del Fast Group Team di Ivan Ferrarotti e GBO Motorsports di Matteo Bonini per far fronte al calendario gare che si è diviso tra Toscana, Emilia, Lazio e Veneto e alle numerose trasferte nella bassa mantovana, nel cuneese e sui tracciati emiliani per gli allenamenti specifici dei loro piloti, sono stati ampiamente ripagati da questo epilogo vittorioso».

Infine, «un pensiero speciale va al gruppo Quadando Carpineti ASD dove questi giovani atleti sono “nati” e si sono formati; associazione da sempre presente nell’organizzazione di eventi in zona, di promozione del territorio, con un occhio attento alla manutenzione, alla cura e alla conservazione dei sentieri carpinetani».

Il 2018 dei corridori carpinetani non è finito. Il 9 novembre prossimo i piloti saranno in pista al Salone internazionale del motociclo Eicma, alla fiera di Rho a Milano. Con loro, tanti celebri campioni piloti nazionali e internazionali delle più prestigiose discipline Off-Road, tutti pronti a sfidarsi per i titoli sul circuito di MotoLive nell’area esterna dei padiglioni di Rho.