Londra chiama Emilia – La mia Mamma cerca mamme dall’Emilia Romagna

C’è un nuovo ristorante italiano in città. Non una città qualunque, bensì Londra, una delle capitali del mondo. La mia Mamma, posizionato su King’s Road nel quartiere di Chelsea, è un ristorante particolare con vere mamme italiane al timone. Il progetto e’ nato dai suoi fondatori, Peppe Corsaro, Corrado Mozzillo e Luca Maggiora, che condividono tutti la passione per i ricordi d’infanzia della cucina casalinga della mamma.

Il primo del suo genere, La mia Mamma è un concetto unico che è orgoglioso non solo di offrire il meglio della cucina regionale italiana, ma anche del fatto che ogni stagione importa una mamma italiana da una regione diversa.

Le Mammas, come vengono chiamate, conquistano la cucina e creano amorevolmente una selezione di piatti regionali di grande gusto preparati con ingredienti freschissimi e presenti nel menu solo per un determinato periodo di tempo. La maggior parte delle paste sono fatte a mano dalle mamme ogni giorno nella vetrina del ristorante regalando quotidianamente uno “cooking show” agli abitanti del quartiere. Accanto al magnifico menu di Mamma, c’è un menu à la carte con i migliori piatti del Bel Paese.

La mia Mamma porta ai suoi clienti una fetta di vera autenticità, educando i londinesi sui sapori unici, freschi e stagionali, che variano da regione a regione, con 20 regioni dell’Italia da nord a sud. I debutti sono stati quelli di mamma Anna, Sara, Lidia e Pina dalla Sicilia: le quattro mamme hanno preso residenza per tre mesi a Chelsea e hanno insegnato e condiviso le loro conoscenze, l’amore e la passione per la cucina siciliana coi clienti – trasmettendo, tra le altre, anche le ricette di Arancini e Pasta alla Norma.

Mangiare a La mia Mamma è esattamente come pranzare o cenare in una delle loro case, dove un caldo benvenuto e cibo delizioso sono garantiti.

Aperto sette giorni su sette, il ristorante con 65 coperti vanta una cucina a pianta aperta dove i commensali possono osservare le Mamme in azione supportate dalla brigata di chef professionisti.

Ora che i tre mesi della regione Sicilia stanno per scadere, si cercano le prossime mamme che dovranno provenire dall’Emilia-Romagna: La mia Mamma ha costante esigenza di trovare la prossima formazione di chef Mamme super star che si uniscano alla loro famiglia in continua crescita. La creatività e l’amore per il cibo sono un must assoluto, insieme a una mix di generosità, abilità e passione, per replicare di volta in volta la migliore cucina regionale in Italia.

L’appello dello staff de La mia Mamma: “La prossima regione sarà l’Emilia Romagna e non vediamo l’ora di vedere di “che pasta” sono fatte le prossime protagoniste del nostro ristorante. I tempi sono relativamente stretti e vorremmo ricevere le candidature il prima possibile. Se tu o tua mamma siete pronte per questa nuova avventura, contattaci a info@lamiamamma.co.uk per scoprire come fare!”

Se vuoi sapere qualcosa in più, SaporOsare ha intervistato lo staff de La mia Mamma e puoi trovare l’intervista a questo link: http://www.saporosare.it/cooking-mammas-il-ristorante-che-importa-mamme-italiane-a-londra.sap