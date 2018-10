Bologna, bilancio partecipativo: dopo ventiquattro ore hanno votato in 1300

» Bologna - Sociale

A ventiquattro ore dall’avvio del voto del Bilancio partecipativo, ieri alle 12, sono 1300 le persone che hanno votato tra i 33 progetti ideati dai cittadini per scegliere quello per il proprio quartiere. Da ieri e fino al 19 novembre è possibile votare sul sito del Comune di Bologna, in modalità esclusivamente on line.

La festa che si è tenuta ieri sera in Sala Borsa è stata molto partecipata dai tanti cittadini che hanno concorso all’ideazione dei progetti per cui il Comune ha stanziato 1 milione di euro (150 mila euro circa per ogni quartiere). La serata è stata introdotta dal Sindaco Virginio Merola, dagli assessori Matteo Lepore e Susanna Zaccaria e dal presidente del quartiere San Donato – San Vitale Simone Borsari.

Per votare è possibile anche rivolgersi alle postazioni di voto assistito nelle sedi di Quartiere, in Sala Borsa e presso l’URP di Piazza Maggiore.

Come si vota

La procedura di voto si svolge interamente online sul sito partecipa.comune.bologna.it.

I 33 progetti sono illustrati qui.

Si può votare dalle ore 12 di martedì 30 ottobre alle ore 12 di lunedì 19 novembre.

Possono votare:

i cittadini residenti nel Comune di Bologna che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

i cittadini non residenti, ma che nel Comune di Bologna esercitino la propria attività di lavoro, studio o volontariato;

gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che vi svolgano la propria attività di lavoro, studio o volontariato.

Per votare è necessario autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

1. con credenziali SPID o Federa ad alta affidabilità;

2. con un account di un social network (Twitter, Facebook, Linkedin, Google);

3. con un account di Rete Civica (che può essere creato on-line nello stesso momento).

Per concludere la procedura di voto, sarà sufficiente avere a portata di mano il telefono cellulare, a cui verrà inviato tramite un SMS un codice monouso da inserire per validare il voto.

Se si utilizzano le credenziali SPID o Federa ad alta affidabilità, quest’ultimo passaggio non sarà necessario e quindi il voto verrà validato immediatamente.

Saranno garantiti luoghi per il voto assistito nelle sedi di Quartiere, in Salaborsa e presso l’URP centrale in Piazza Maggiore 6, dove sarà possibile ricevere assistenza e chiedere dove votare anche se non si hanno a disposizione un telefono cellulare e un indirizzo e-mail.

Altri eventuali luoghi dedicati al voto assistito saranno comunicati sul sito partecipa.comune.bologna.it.

I progetti vincitori dell’edizione 2017

Prosegue intanto la fase di realizzazione dei progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2017, che saranno realizzati entro il 2019.

Per il quartiere San Donato-San Vitale, il progetto esecutivo Atelier dei saperi – Spazio di aggregazione è completato e in attesa di parere da parte della Soprintendenza.

Per il quartiere Borgo Panigale-Reno, il progetto esecutivo Il sogno delle ciclabili del Parco Città Campagna è stato approvato dall’Amministrazione e sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori.

Per i quartieri Navile (progetto Piazza Pizzoli), Porto-Saragozza (progetto Parco giochi sensoriale), Savena (progetto Giardino diffuso in via Lombardia) e Santo Stefano (progetto Rigenerazione per una migliore aggregazione), sono stati svolti gli ultimi sopralluoghi con i tecnici e i progetti esecutivi sono in fase di elaborazione.