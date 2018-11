Al Teatro Asioli di Correggio anteprima di “Putiferio”

» Musica - Reggio Emilia

Mercoledì 7 novembre (ore 21) si apre la stagione 18-19 del Teatro Asioli di Correggio con un evento speciale: l’anteprima nazionale del concerto “Putiferio”, nuovo progetto (e album) del mandolinista salentino Mimmo Epifani con i suoi Barbers.

Le pizziche e le serenate di questo concerto – composizioni originali ma stilisticamente mutuate dalla tradizione – sono trattate da Epifani come materiale da cui partire per ottenere un sound moderno che apre scenari nuovi, rimanendo comunque sempre strettamente legato alla Puglia e alla sua cultura musicale. Tutto è in movimento, la polvere si alza, si dà sfogo al ritmo e l’ascoltatore è catturato in questo nuovo “putiferio”.

Mimmo Epifani è considerato dalla critica uno tra i migliori musicisti e conoscitori di musica etnica a livello internazionale, particolarmente apprezzato per le innovazioni tecniche e improvvisative applicate al suo strumento. Apprende la tecnica della mandola alla “barbiere” e le tradizioni musicali popolari tramandate oralmente nella barberia, frequentata sin da bambino, del Maestro Costantino Vita, barbiere e musicista a San Vito dei Normanni. Diplomatosi poi al conservatorio di Padova, è stato per diversi anni (alle origini) uno dei protagonisti principali della Notte della Taranta.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed A.T.E.R. – Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, WebRanking, Prima Industries, SMT-Società Manifattura Tessile.

Biglietti: Euro 10 – Euro 5 (per gli abbonati)

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it