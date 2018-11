Si lavora sulle strade fioranesi: asfaltature e pista ciclabile

» Fiorano - Viabilità

La settimana prossima inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che da Ubersetto, attraverso via Canaletto, raggiunge il percorso ciclabile già esistente sul cavalcavia sulla Pedemontana. E’ il primo tratto per collegare Ubersetto a Spezzano (attraverso il Villaggio Artigiano) e a Fiorano (attraverso Via Antica Cava e Via dell’Elettronica). Si innesta, attraverso via Viazza 1° tr. Sul percorso ciclabile che collega Ubersetto a Formigine e su quello che collegherà Ubersetto a Maranello. L’intervento è finanziato con extraoneri e realizzato dal privato, senza oneri per il comune.

Per consentire la realizzazione della pista ciclabile fino al prossimo 28 febbraio, dalle 8.30 alle 17.30, viene introdotto il restringimento di Via Canaletto, da Via Viazza 1° Tr. al cavalcavia sulla Pedemontana, con senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo.

Proseguono nel frattempo i lavori per il lotto stralcio di asfaltature urgenti, in attesa dell’intervento previsto nel 2019 di un milione di euro, che hanno interessato e interessano Via Marzabotto, Via dell’Elettronica, Via Sacco e Vanzetti, via della Stazione, Via Cameazzo.

Grazie alle condizioni meteo procedono con speditezza i lavori in Via Vittorio veneto per il rifacimento della rete idrica e per gli eventuali interventi alla rete del gas, da concludersi comunque entro novembre.