GP de la Comunitat Valenciana: prima fila per Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso partirà dalla prima fila nel GP de la Comunitat Valenciana, in programma domani alle 14:00 sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste. Il pilota italiano del Ducati Team questa mattina ha chiuso al secondo posto le FP3 ed è passato direttamente alle Q2 del pomeriggio, in cui Andrea ha ottenuto il terzo tempo in 1:31.392.

Quinta fila per Jorge Lorenzo, che aveva chiuso in diciassettesima posizione la sessione del mattino. Il pilota spagnolo, nonostante abbia fatto segnare un ottimo crono (1:31.900) nelle Q1, non è riuscito a passare alle successive Q2 superato in seconda posizione da Viñales per soli 42 millesimi.

Michele Pirro partirà invece dalla quarta fila con il dodicesimo tempo. Il pilota collaudatore Ducati è riuscito ad accedere direttamente alle Q2 grazie al decimo tempo ottenuto nella classifica combinata delle tre sessioni di prove.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 3° – 1:31.392

“Il turno di qualifica è andato bene e sono molto contento, perché partire davanti è sempre importante, ma lo è soprattutto qui a Valencia. Stamattina abbiamo fatto un bel passo avanti con la pioggia, ed era importante per essere pronti in caso di qualifica sul bagnato. In realtà le Q2 sono state con asfalto asciutto e siamo riusciti lo stesso a trovare un buon set-up e a fare un buon tempo. Per la gara abbiamo delle buone possibilità, ma quasi sicuramente pioverà e quindi potrà succedere di tutto.”

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 13° – 1:31.900

“Siamo scesi in pista per le Q1 senza molti riferimenti perché in tutte le altre sessioni il tracciato era bagnato e credo di aver fatto un buon tempo, che mi ha quasi sorpreso, e per pochi millesimi non sono riuscito ad entrare nelle Q2. Alla fine è stato Viñales a farmi uscire dai primi due nelle Q1 e poi ha fatto la pole, per cui penso che se fossi passato sarei stato molto più avanti in griglia. In ogni caso è molto probabile che la gara domani sia sotto la pioggia e troveremo delle condizioni molto diverse rispetto ad oggi per cui cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile.”

Michele Pirro (Ducati Team #51) – 12° – 1:32.310

“Onestamente speravo di far meglio della quarta fila, e quindi non posso essere contento della mia prestazione in qualifica. Purtroppo con la pista asciutta non avevo un buon feeling e non sono riuscito a fare meglio del dodicesimo posto. In ogni caso questa mattina sono riuscito ad entrare direttamente in Q2 e spero che domani le condizioni siano più stabili per provare a migliorare e fare una bella gara.”