La Polizia Stradale celebra la Giornata Mondiale del ricordo alle vittime della strada

» Bologna

Domenica 18 novembre 2018, ricorre la Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2005 nella terza domenica di novembre di ogni anno.

La Polizia Stradale con le sue circa 1500 pattuglie giornaliere, vigila quotidianamente con tutte le apparecchiature e le strumentazioni di controllo in dotazione, strade e autostrade sulla viabilità principale del Territorio Nazionale per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali.

Particolare impegno viene profuso giornalmente per garantire la sicurezza della circolazione e il diritto alla mobilità delle persone, contrastando tutte le più gravi condotte di guida, tra cui quella in condizioni psicofisiche alterate per alcool o droga, che mettono a repentaglio la propria ed altrui incolumità fisica.

La Specialità della Polizia Stradale è in prima linea anche nella vicinanza ai familiari di coloro che hanno perso la vita a causa di un incidente stradale sostenendo al loro fianco numerose iniziative per scongiurare il rischio della mortalità sulle strade, specie a tutela degli utenti “vulnerabili” (motociclisti, ciclisti e pedoni) e dei giovani, per i quali i sinistri rappresentano la prima causa di morte. È a loro che la Polizia Stradale dedica da molti anni diverse campagne di prevenzione, cercando di convincerli, usando un linguaggio comprensibile e diretto, a non mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri sulle strade.

Tra le vittime della strada figurano anche le donne e gli uomini della Polizia Stradale che, per la tipologia del Servizio in cui sono impiegati, sono fortemente esposti ai rischi della circolazione.

La Polizia Stradale prenderà parte a tutte le iniziative organizzate nella Provincia di Bologna in memoria di chi ha perso la vita sulla strada.

Nella giornata di domenica 18 novembre, la Sezione della Polizia Stradale di Bologna, parteciperà, in rappresentanza, ad una messa commemorativa, come momento solenne, in ricordo delle vittime della strada, che verrà celebrata dall’Arcivescovo di Bologna S.E. Mons. Zuppi.

Durante il fine settimana prossimo, nei giorni di sabato 24 e domenica 25, presso l’Ente Fiera di Bologna, si terrà la manifestazione Model Game 2018 all’interno della quale verrà allestito uno stand della Polizia di Stato, con un’area informativa, adibita alla trattazione dei temi in materia di sicurezza e di educazione stradale al fine di sensibilizzare i partecipanti all’evento sull’importanza del rispetto delle regole del Codice della Strada alla luce delle conseguenze negative che condotte scorrette di guida possono determinare.