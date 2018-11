Un arresto per spaccio cocaina a Dozza Imolese

» Bologna - Cronaca

Durante un servizio antidroga i Carabinieri di Dozza, hanno arrestato M.M., cinquantaseienne italiano, con precedenti di polizia., notato mentre stava spacciando una dose di cocaina a un giovane del luogo. Alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando, lo spacciatore ha tentato la fuga, ma non ci è riuscito.

L’acquirente, italiano, assuntore abituale di sostanze stupefacenti, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il cinquantaseienne, è finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti e in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.