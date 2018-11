Martedì al Teatro Duse tre balletti in ‘Omaggio a Nijinsky’

» Bologna

Una serata tributo al grande ballerino e coreografo ucraino di origini polacche Vaslav Nijinsky (Kiev 1890 – Londra 1950), reso celebre dal suo talento espressivo e sensuale e dalla sua capacità d’innovare il balletto, ma che concluse la carriera lottando con la schizofrenia. È ‘Omaggio a Nijinsky’, lo spettacolo, composto da tre balletti della compagnia Egribiancodanza, che andrà in scena martedì 20 novembre alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna.

La Compagnia EgriBiancoDanza, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, nasce a Torino nel 1999. Si distingue, negli ultimi anni, per le creazioni di Raphael Bianco che, con il loro valore sociale e spirituale, la loro eccellenza e versatilità, hanno permesso di incontrare il favore di pubblico e critica, affermandosi come una delle realtà più interessanti della danza italiana. La Compagnia dà vita ai principi fondamentali sui cui si basa la Fondazione Egri per la Danza: formazione, promozione e diffusione dell’arte coreutica in Italia e all’estero e ha ottenuto brillanti successi sia in Italia che all’estero, presentando spettacoli in Argentina, Ungheria, Malta, Grecia, Serbia, Russia, Francia, Polonia, Portogallo, Belgio, Macedonia, Cile, Germania, Bosnia, Spagna e in tutta l’Italia.

Biglietti: dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima l’inizio degli spettacoli.

Via Cartoleria 42, 40124 Bologna | 051 231836 | biglietteria@teatrodusebologna.it

On line: circuito Vivaticket