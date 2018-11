Card Musei Metropolitani, al via la nuova campagna di promozione natalizia

» Bologna

Si apre oggi la campagna di promozione che invita i cittadini a scegliere la Card Musei Metropolitani come regalo di Natale: un’opportunità unica, che soddisfa le esigenze di chi vuole qualcosa di più di un semplice regalo natalizio. La Card Musei non si accantona a feste finite, perché apre un ventaglio inesauribile di possibilità per un anno intero: con 57 musei che partecipano al circuito, di cui 30 fruibili gratuitamente illimitate volte e 27 con un biglietto d’ingresso ridotto, mostre scontate fino al 50%, visite guidate esclusive per gli abbonati, agevolazioni per cinema, festival e teatri, la Card non delude l’interesse di chi intende dedicare parte del suo tempo libero alle attività culturali di Bologna metropolitana.

L’immagine per la campagna natalizia è stata commissionata a Ufficio Misteri, un collettivo di giovani illustratori attivi a Bologna che ha scelto di dare corpo, attraverso la grafica, alla ricchezza del patrimonio culturale dei musei che aderiscono alla card e ai visitatori che li popolano: ovvero una moltitudine di figure che rappresenta allo stesso tempo personaggi iconici dei musei e visitatori immaginari. La genesi di quest’opera e il lavoro svolto insieme al grafico Michele Pastore, già autore del City Brand “è Bologna”, verrà raccontata ditrettamente dagli illustratori di Ufficio Misteri durante l’incontro in programma all’Accademia di Belle Arti mercoledì 28 novembre alle 17. Un momento di approfondimento sul tema della relazione tra illustrazione, grafica e promozione culturale, che vedrà protagonisti anche gli studenti dell’Accademia e che sarà aperto al pubblico interessato.

Come regalare la Card Musei

La Card può essere acquistata e regalata on line sul sito cardmuseibologna.it: è possibile inviare la card nella sua versione digitale direttamente all’email del destinatario del regalo. Chi volesse regalare un rinnovo a una persona già abbonata, può scegliere la nuova opzione “Buono acquisto” che permette di rinnovare online anche la card degli amici. Chi preferisse acquistare la Card in un punto vendita, può invece scegliere tra quelli presenti all’interno dei musei, l’infopoint Bologna Welcome in Piazza Maggiore e il punto Informazioni Turistiche di Imola. Tutti i dettagli su cardmuseibologna.it

Ufficio Misteri nasce a Bologna nel 2016 dalla collaborazione tra Bruno Zocca, Daniele Castellano e Marco Bassi. Si tratta di un ufficio di disegnatori che si occupa di misteri: cronache irrisolte, fatti inspiegabili, fiabe extraterrestri.