I Vigili del fuoco soccorrono una persona finita all’interno di un pozzo a San Pietro Terme

Questa mattina poco dopo le 8.00 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in via Conventino a San Pietro Terme per cercare e soccorrere una persona. Poiché dalle informazioni pervenute è apparso sin dall’inizio che la persona potesse essere caduta in un pozzo, sono stati inviati, oltre ad una squadra ordinaria con auto-pompa-serbatoio, anche una squadra di vigili del fuoco SAF (Speleo Alpino Fluviali) ed una di sommozzatori con i relativi automezzi attrezzati.

Il personale intervenuto, verificata l’assenza di miscele infiammabili e la respirabilità dell’aria all’interno del pozzo, ha allestito la manovra per calare un vigile del fuoco sommozzatore. Individuata la persona sul fondo del pozzo, la stessa è stata recuperata mediante imbrago per evacuazione rapida ed affidata al personale del 118, presente sul posto insieme ai Carabinieri.