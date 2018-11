Capannone adibito ad allestimento di carri allegorici carnevaleschi a fuoco a San Giovanni P.

» Bologna - Cronaca

Questa mattina intorno alle 11.00, i Vigili del Fuoco dei Comandi di Bologna e Ferrara sono

intervenuti con 25 unità e 3 autopompe-serbatoio, 2 autobotti, un autofurgone per la

scorta di autorespiratori e un’autoscala, in via Fossetta a San Giovanni in Persiceto per

incendio capannone. Il fuoco ha interessato una sezione di circa 350 m, posta all’interno di un capannone di 3500 metri quadri, adibito alla realizzazione e allestimento di carri allegorici carnevaleschi.

Le squadre intervenute hanno operato sui diversi fronti dell’edificio procedendo all’estinzione dall’interno con l’ausilio di termocamera per l’individuazione dei focolai e successivamente provvedendo allo smassamento ed al minuto spegnimento.

Presenti sul posto personale dei Carabinieri, Polizia Municipale e 118.