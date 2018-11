NICaS Navigator: al Sant’Orsola un “dono” tecnologico per i pazienti affetti da cardiopatie congenite

» Bologna - Sanità

Giovedì scorso 15 novembre l’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus ha donato uno strumento di precisione al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola: NICaS Navigator, il sistema non-invasivo di cardiografia ad impedenza (ICG) periferica e regionale, che permette di rilevare dati complessi sui pazienti – sia bambini che adulti – in modo indolore e senza creare loro stress.

Con questo sistema è infatti possibile valutare e monitorare la funzione vascolare,

gestendo in modo mirato i fluidi, mediante l’utilizzo di coppie di sensori, posizionati alle

estremità di due arti (polso-caviglia per ICG periferica o polso-polso per ICG regionale).

Alla presentazione erano presenti diversi medici del reparto – tra cui il Professor Gaetano

Gargiulo, il Dottore Andrea Donti, la Dottoressa Emanuela Angeli, la Dottoressa Antonietta

Fucà e il Dottore Lucio Careddu – il Direttore Sanitario Gianbattista Spagnoli, la presidente

dell’Associazione Paola Montanari e, tra i donatori dello strumento, Livia Santini –

ideatrice della rassegna letteraria 2018 ‘Un mare di Solidarietà’ – insieme a Donatello

Sampaoli della Pro Loco di Porto Corsini.

È stata effettuata una prova tecnica del sistema, grazie alla quale i medici hanno potuto

verificare nel dettaglio la praticità e la facilità di utilizzo di NICaS Navigator, e hanno

potuto fare ulteriori domande a Ferruccio Guerrini, Product Manager di Medival, l’azienda

che ha fornito lo strumento al Policlinico.

“L’obiettivo è quello di ridurre al minimo l’utilizzo di dispositivi invasivi nei pazienti, in

particolare in quelli più piccoli” ha specificato Paola Montanari “Infatti, quando il Dottor

Guido Frascaroli, Vicedirettore del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, mi ha parlato di

questo sistema non invasivo, la nostra Associazione ha pensato che fosse fondamentale

per il reparto averlo a disposizione, in modo da rendere la degenza meno stressante per i

pazienti. Inoltre, pochi ospedali in Italia sono dotati di questa tecnologia innovativa, e

siamo felici che tra questi possa esserci il Policlinico di Sant’Orsola”.

La donazione di NICaS Navigator è stata possibile grazie al contributo di Piccoli Grandi

Cuori Onlus e di tanti amici dell’associazione, quali Ducati Motor Holding, Enel e la

rassegna letteraria 2018 ‘Un mare di Solidarietà’, ideata da Livia Santini: al termine

della presentazione è stata presentata anche la targa che sarà affissa nella sala giochi del

reparto, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto di NICaS Navigator.