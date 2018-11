We Neet You, domani in Salaborsa l’anteprima dell’evento conclusivo e la presentazione dei dati finali del progetto

» Bologna - Sociale

Domani, mercoledì 21 novembre alle 17 nella piazza coperta di Salaborsa, si terrà l’anteprima dell’evento conclusivo del progetto We Neet You. I ragazzi che hanno partecipato al progetto metteranno in scena una parte dello spettacolo “La vita davanti a sé” e allestiranno una mostra interattiva con i lavori svolti durante ai percorsi di riattivazione.

Per l’occasione la vicesindaco Marilena Pillati illustrerà i risultati finali del progetto.

We Neet You – Azioni integrate per valorizzare risorse e competenze è un progetto promosso dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna finanziato dall’ANCI nell’ambito del bando ReStart, per la

presentazione di progetti di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

Il progetto ha coinvolto, in questa prima edizione sperimentale, 50 giovani tra i 18 e i 25 anni che non studiano e non lavorano, i cosiddetti “neet”, acronimo per “not (engaged) in education, employment or training”, offrendo loro conoscenze e strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro e vivere

esperienze pratiche in ambito multimediale, teatrale, artistico-artigianale e di progettazione digitale, con percorsi tenuti da: Cantieri Meticci, FabLab Bologna, Flashgiovani, Terra Verde.

La festa conclusiva del progetto sarà domenica 25 novembre alle 17 nella sala Centofiori (via Gorki, 16). I ragazzi metteranno inscena integralmente lo spettacolo “La vita davanti a sé”.

Alle 18 allo Spazio MET (via Gorki, 6) aperitivo meticcio e mostra interattiva dei prototipi realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del progetto.