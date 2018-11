Incidente in tangenziale a Bologna: fuori strada camion che trasporta etanolo

» Bologna - Cronaca

Incidente stradale lungo il Ramo Verde (Km. 3+300 Sud) della tangenziale di Bologna a Borgo Panigale. Nel primo pomeriggio un autoarticolato carico di alcool etilico nell’affrontare la rampa di accesso alla tangenziale si è ribaltato su di un fianco, al piede della scarpata. Il conducente del mezzo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato all’Ospedale Maggiore dal personale del 118. A seguito del sinistro sono fuoriusciti circa 2500 litri di alcool da 3 delle 27 cisterne trasportate all’interno del container.

L’opera dei vigili del fuoco, intervenuti con 15 uomini e 5 mezzi, fra cui quelli per il rischio NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico), è valsa al contenimento del prodotto fuoriuscito, limitato all’interno del fosso posto a margine della sede stradale, alla ventilazione dell’area al fine di evitare concentrazioni pericolose di sostanza infiammabile in aria ed al recupero del restante prodotto, in collaborazione con la ditta incaricata dalla Società Autostrade. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Stradale. Il bivio della tangenziale che da Borgo Panigale porta verso la A14 è stato chiuso al fine di effettuare la riparazione del guard rail.