Bologna: indagato per l’omicidio del padre, muore in uno schianto con la sua auto

Indagato per l’omicidio del genitore ha inviato alle persone a lui vicine un messaggio, poi si è schiantato con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza, sulla via Emilia. E’ successo ieri. L’uomo, 38 anni bolognese, è morto sul colpo mentre il conducente del tir è ferito gravemente. “Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre” avrebbe scritto nel messaggio. Il padre era morto il 4 novembre dopo un ricovero in ospedale: l’ipotesi su cui stavano lavorando gli inquirenti era che il figlio lo avesse avvelenato. C’era stata una denuncia di una cugina e si attendeva l’esito degli esami tossicologici.