L’Aeroporto di Bologna in merito alle indagini della Procura di Gorizia

Con riferimento alle indagini della Procura di Gorizia ed alle conseguenti richieste di documentazione ricevute in data odierna da parte della Guardia di Finanza in relazione ad alcune gare d’appalto presso l’Aeroporto Marconi, Aeroporto di Bologna SpA rende noto che la Società risulta parte offesa nell’ambito del suddetto procedimento, come esplicitamente riportato nel decreto di acquisizione della documentazione del Tribunale. La Società offrirà la massima collaborazione agli Organi inquirenti, fornendo tutte le informazioni richieste.