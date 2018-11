Modena, “Deep Learning” alla biblioteca Delfini

» Appuntamenti - Modena

Presente e futuro dell’Intelligenza Artificiale sono al centro di un incontro alla biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103, nell’ambito del Mese della Scienza delle biblioteche comunali, con Rita Fioresi, docente all’Università di Bologna ed esperta di modelli matematici della visione.

Sabato 24 novembre alle 18.30 a ingresso libero, infatti, in biblioteca si parla di “Deep Learning” (apprendimento profondo), una disciplina giovane ma in grande espansione e già carica di possibilità applicative. Sviluppatasi nell’ambito della Computer Vision, è la tecnologia che consente alle macchine di “imparare” attraverso reti neurali profonde, estraendo conoscenze da una grande varietà di dati numerici e sensoriali. Tra gli esempi si possono citare le automobili senza conducente, il controllo vocale degli smartphone, il riconoscimento automatico di cellule tumorali. Rita Fioresi introdurrà i partecipanti all’incontro alla rivoluzione del “Deep Learning” in una conversazione con Gianantonio Battistuzzi, docente di chimica generale all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il programma completo del “Mese della scienza” si può consultare sul sito internet delle biblioteche comunali(www.comune.modena.it/biblioteche).