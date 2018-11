San Lazzaro, 365 Giorni no: insieme contro la violenza sulle donne

» Bologna - Sociale

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna la rassegna 365 Giorni no con una serie di iniziative ed incontri sul tema della violenza domestica e dell’empowerment femminile.

Dopo la presentazione del volume Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne di Luca Martini e Nadia Somma e l’inaugurazione della mostra “I luoghi della violenza”, con illustrazioni di Laura Romagnoli e curata da Chiara Cretella proposti sabato 17 novembre, la rassegna 365 Giorni no prosegue domenica 25 novembre, alle ore 16 in Mediateca, con il lancio e la presentazione della campagna Switch Up!

Si tratta di una campagna grafica e informativa realizzata dall’Associazione Dry-Art e ideata dai ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del Distretto di San Lazzaro, al termine di un percorso in aula di Peer Education.

A seguire, si terrà un’asta di beneficenza di abiti e accessori donati da privati e commercianti del territorio nel corso degli ultimi mesi. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, che sarà presente con un banchetto informativo in Mediateca.

Il calendario completo degli appuntamenti della rassegna è disponibile sul sito e sui canali social istituzionali del Comune di San Lazzaro.