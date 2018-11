Unijunior, due incontri a Modena dedicati alla importanza del cibo

» Appuntamenti - Modena

Prosegue la nona stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura fatto di lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, che affrontano temi curiosi, di grande interesse per i più giovani e giovanissimi.

Il calendario di questa edizione che si presenta ricco di 16 nuove proposte con viaggi attraverso l’ambiente, l’arte, la mente, l’informatica, la matematica e le profondità del nostro Pianeta, distribuiti tra Modena e Reggio Emilia, ha ora in programma una terza tappa.

Il nuovo appuntamento sabato 24 novembre si terrà presso il Complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano, 3) a Modena, con due lezioni dal titolo “Alimentarmente: cervello, cibo e comportamento” tenute dalla prof.ssa Johanna Blom del Dipartimento Educazione e Scienze Umane. Due lezioni per imparare a scoprire come il cibo sia importante per lo sviluppo e le funzioni del cervello e di come esso influenzi il nostro comportamento, come, ad esempio, il dolore perché la zuppa era troppo calda o il ricordo delle lasagne della nonna.

La prima lezione alle ore 15.00 per ragazzi 8-10 anni e la seconda alle ore 16.30 per ragazzi 10-14 anni.

Unijunior Unimore è membro della rete europea delle università per ragazzi EUCU.NET – European Children’s Universities Network e rientra nelle attività ufficiali di Terza Missione dell’Ateneo, poiché promuove l’importanza della ricerca e la diffusione della cultura scientifica nella società.

Per iscriversi e consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it