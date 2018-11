Il Commissario Pietro Fornari si svela a Gualtieri

» Bassa reggiana - Letteratura

Sarà presentata domani, sabato 1 dicembre, alle 10:30, presso la Biblioteca Comunale di Gualtieri in Palazzo Bentivoglio, l’ultima fatica letteraria dell’autore guastallese Emanuele Ferraresi, dal titolo “La Memoria di Pietro Fornari”, ambientata sulle sponde reggiane del Po.

Il romanzo, auto-pubblicato dall’autore sul noto sito di e-commerce Amazon, ha come protagonista il Commissario di Polizia Municipale Pietro Fornari; un uomo che conduce una vita tranquilla e routinaria finché un grave incidente sul lavoro lo costringe a dover ripartire daccapo con la sua vita e con una nuova percezione di sé stesso e del mondo. Mentre Fornari fa i conti col suo nuovo essere, una serie di misteriosi incendi appiccati alle auto dei politici locali sconvolge la vita della tranquilla cittadina di Nuzzara. La Procura, che non trova elementi per risolvere il caso, lo incarica dell’indagine; contro la sua volontà

Fornari si dovrà scoprire anche investigatore, svolgendo un lavoro indagatorio che lo porterà dove lui non avrebbe mai immaginato, sia come poliziotto che come uomo.

Scritto in stile rapido, essenziale, veloce e diretto, ambientato sulla riva emiliana del Fiume Po, “La Memoria Di Pietro Fornari” è il primo romanzo di una collana che seguirà le Inchieste del Commissario Fornari.

Presentazione a cura dell’Assessore alla Cultura del Comune di Gualtieri Marcello Stecco, intervista all’autore Emanuele Ferraresi a cura di Gianluca Torelli.