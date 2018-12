Arrestati i due giovani che nella notte hanno aggredito due donne

» Carpi - Cronaca

Sono un 26enne e un 19enne, entrambi tunisini i due giovani che nella notte in due distinti episodi hanno aggredito e picchiato due donne. I due in sella a uno scooter in via Pezzana, hanno individuato una 26enne rumena e si sono avvicinati. Uno dei due ha colpito la giovane col casco e l’ha derubata fuggendo a Fossoli. Qui non contenti hanno aggredito un’altra donna spaccandole naso e labbra e rubandole la borsa. Le urla della donna hanno allertato la figlia che ha avvisato i carabinieri.

I due sono stati rintracciati in un fast food nel piazzale delle piscine dove alla vista dei militari hanno cercato di sbarazzarsi della refurtiva.

I due arrestati sembra siano responsabili di altri reati commessi in città.