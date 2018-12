25enne denuncia violenza sessuale a Bologna

» Bologna - Cronaca

Ieri sera a Bologna una giovane di 25 anni, che all’alba era stata soccorsa sul ciglio della strada della periferia, in via Ferrarese, ha denunciato alla Polizia un’aggressione da parte di un giovane che, dopo una serata in discoteca, si sarebbe offerto di accompagnarla a casa. Il ragazzo, descritto come sudamericano, dopo aver fatto un tratto di strada a piedi, prima avrebbe tentato un approccio, poi, all’altezza del ‘parco della Zucca’, l’avrebbe aggredita, abusando di lei. La giovane ha chiesto aiuto a due ragazze poi, dopo la chiamata alla polizia, è stata portata in ospedale. La dinamica è ancora da ricostruire, intanto gli investigatori, che hanno sentito la vittima, lavorano per dare un nome al ragazzo.