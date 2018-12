A Castelfranco E. la proiezione di “City of Joy” sulla storia del centro per le donne fondato in Congo

» Modena - Sociale

In occasione della Giornata di mobilitazione internazionale contro la violenza sulle donne, il gruppo Vday di Castelfranco Emilia e l’Amministrazione Comunale promuovono martedì prossimo 4 dicembre alle 20.45 al Cinema Nuovo la visione gratuita del documentario “City of Joy”, scritto e diretto da Madeleine Gavin, sulla storia del centro per le donne fondato in Congo dalla drammaturga Eve Ensler.

Il documentario racconta la storia di un gruppo di donne ospiti all’interno del centro fondato da tre attivisti nella Repubblica Democratica Orientale del Congo: il dottor Denis Mukwege (premio Nobel per la pace nel 2018), la drammaturga radicale e attivista Eve Ensler (conosciuta a livello mondiale per il celebre testo “I monologhi della vagina”) e l’attivista per i diritti umani Christine Schuler-Deschryve. Considerato “il peggiore posto al mondo per essere una donna”, il Congo è stato martoriato da 20 anni di guerra, che ha visto le donne subire violenze indicibili. Il documentario racconta il percorso che queste donne insieme ai fondatori del centro intraprendono per ridare un senso ad una vita annientata dalla violenza, trasformando quella devastazione fisica e mentale in forme potenti di empowerment per il loro Paese.

Il gruppo Vday di Castelfranco Emilia contribuisce alla causa raccogliendo ogni anno fondi, grazie alla messa in scena dello spettacolo “I monologhi della vagina”.