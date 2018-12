Lapam, lunedì 3 dicembre incontro per valutare il noleggio a lungo termine

» Modena

Lunedì 3 dicembre alle ore 18, presso la Sede Centrale Lapam, in via Emilia Ovest, 775 a Modena, si tiene un incontro dedicato agli agenti di commercio e più in generale alle imprese. Il tema è quello del noleggio a lungo termine, alternativa all’acquisto di auto aziendali.

Interverranno Daniele Casolari, Coordinatore Area Sindacale Categorie Lapam, Luca De Pace – Amministratore Delegato di Consecution Group, Enzo Fanì – Responsabile Settore Fiscale Lapam. Nel corso dell’incontro i relatori faranno un’analisi di costi e benefici del noleggio a lungo termine, rispetto all’acquisto di una macchina nuova, con l’obiettivo di verificare gli strumenti necessari per arrivare a decisioni razionali e consapevoli e che portino un effettivo vantaggio per l’imprenditore.