Martedì a Sassuolo si riflette sul tema ‘Difendere la vita’

Martedì 4 dicembre a Sassuolo si parla di difesa della vita con Benedetta Frigerio, giornalista che ha seguito in prima persona, da Liverpool, la triste vicenda del piccolo Alfie Evans. Alle ore 20.45, nell’aula magna dell’Istituto Volta, piazza Falcone e Borsellino (zona piscine) l’inviata della Nuova Bussola Quotidiana, insieme con il direttore del giornale Riccardo Cascioli, rifletteranno sul tema ‘Difendere la vita. Difendere l’umano’, partendo dal caso del bambino inglese, affetto da una malattia ritenuta incurabile, per cui il tribunale ha deciso il distacco di alimentazione e idratazione, portandolo quindi alla morte. I genitori si sono battuti fino all’ultimo contro la sentenza, Benedetta Frigerio li ha seguiti da vicino ed ha anche accompagnato il papà di Alfie in udienza dal Papa.

Purtroppo la vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi, ma è importante riflettere su ciò che è successo, sul valore della vita e dell’umano oggi, e anche sulle conseguenze che possono derivare da norme che consentono a medici e tribunali di prendere decisioni sulla vita altrui.

L’iniziativa è organizzata dalle parrocchie di Sassuolo e da diverse associazioni del territorio. Ingresso libero e gratuito.