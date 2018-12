Martina Testa lunedì a Sant’Ilario per Autori in prestito

» Letteratura - Reggio Emilia

Martina Testa, redattrice, traduttrice e direttrice editoriale aprirà lunedì 3 settembre (ore 21) alla biblioteca comunale di Sant’Ilario d’Enza una nuova settimana di Autori in prestito, la rassegna curata da Paolo Nori e realizzata dall’Arci di Reggio Emilia che fino al 20 dicembre sarà itinerante tra le biblioteche pubbliche reggiane.

Testa è nata a Roma nel 1975, è traduttrice dall’inglese, occupandosi prevalentemente di letteratura contemporanea angloamericana. Ha lavorato soprattutto sui testi di autori statunitensi, fra cui David Foster Wallace, Cormac McCarthy, Jonathan Lethem, Jennifer Egan, Kurt Vonnegut, Zadie Smith. Nel 2009 ha vinto il Premio Nazionale per la Traduzione. Ha lavorato per molti anni come redattrice, traduttrice e direttore editoriale a Minimun Fax pubblicando altri grandissimi scrittori, americani e non, da Donald Barthelme a Richard Yates, da Jennifer Egan a Donald Antrim. Ora lavora come editor per Edizioni SUR.

Autori in prestito prosegue mercoledì 5 dicembre, (ore 21) con Paola Gallo che sarà a Novellara alla Biblioteca Comunale di piazzale Marconi, 1.

Venerdì 7 dicembre, (ore 21) Giorgio Biferali sarà Quattro Castella alla Biblioteca Comunale di piazza Dante, 4.