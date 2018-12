A Camugnano l’8 dicembre si festeggia sul lago di Lettra

» Appennino Bolognese

Sabato 8 dicembre si festeggerà il Natale con qualche giorno di anticipo nell’incantevole scenario del lago di Lettra a Camugnano. Qui l’associazione “Anche i somari fanno festa” di Carpineta, in collaborazione con il Comune di Camugnano, ha organizzato una giornata ricca di iniziative per le famiglie del posto e i visitatori. Quello di Lettra infatti è un piccolo laghetto tra Camugnano e la frazione di Carpineta che si presta bene ad ospitare l’atmosfera natalizia di questa manifestazione. Qui sarà infatti possibile ammirare il presepe allestito, mentre i più piccoli potranno portare la loro letterina a Babbo Natale.

Dalle 10 alle 18 sarà possibile apprezzare i mercatini natalizi con spazio per gli artigiani, le aziende agricole, le associazioni e le cooperative sociali, così come non mancherà l’angolo ristoro con le pietanze tradizionali della cucina montanara e la lotteria. Gli organizzatori hanno però pensato anche all’offerta culturale della manifestazione: i visitatori infatti potranno ammirare la mostra fotografica di Michele Cati, che vede protagonista il paesaggio dell’Appennino Tosco-Emiliano in una ambientazione insolitamente notturna.

Michele Cati, classe 1982 si è avvicinato per la prima volta alla fotografia nel 1997 in occasione del passaggio della cometa Hale-Bopp: da qui la passione per fotografia notturna. È ambassador del marchio Ricoh-Pentax per il quale ha testato fotocamere reflex e medio formato in Norvegia e Islanda a caccia di aurore boreali e in aree protette di Irlanda e Croazia sotto i migliori cieli stellati. Non disdice però nemmeno l’uso dello smartphone per fare foto, perché i limiti tecnici sono compensati dalla velocità e dalla facilità di utilizzo. La sua post-produzione attenta e rigorosa, limitata a correzioni di colore e contrasto, e non stravolge mai il risultato ottenuto in camera.

L’altro appuntamento da non perdere è quello con la cantastorie Marina Girardi che presenterà la sua raccolta di canzoni illustrate “Le Canzoni della Donna Albero”. La vicenda di una bambina che, seguendo le tracce degli animali, fugge dal labirinto della città e si perde nella neve che copre le montagne. E più si avvicina a rami e radici, più distinta si fa la voce della Donna Albero. Una storia di libertà e boschi adatta a grandi e piccini della cantautrice, illustratrice e fumettista veneta che da anni risiede in Appennino da dove parte con una speciale bicicletta da pittrice costruita da lei, con la quale dipinge per le strade di paesi e città.

L’assessore al turismo di Camugnano Annamaria Masinara dichiara che l’amministrazione comunale è contenta di promuovere questa iniziativa che già si svolgeva in passato, ma che negli ultimi anni era stata abbandonata. «Puntiamo molto sulle proposte che servono a far conoscere e apprezzare il nostro territorio, che ha paesaggi bellissimi, potenzialità turistiche per chi ama passeggiare o muoversi in bici a contatto con la natura, scorci storici incantevoli che aspettano solo di essere visitati. Senza contare le realtà gastronomiche e alberghiere di alto livello».