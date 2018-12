Celebrazione per S. Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco

» Bologna

Martedì 4 dicembre, presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, sito in Via Ferrarese 166/2 Bologna, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, si svolgerà la cerimonia per la celebrazione di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, secondo il seguente programma:

Celebrazione Eucaristica officiata dal Mons. Matteo Maria Zuppi

Relazione del Comandante e Saluto alle Autorità e agli Ospiti intervenuti.

Consegna onorificenze

Sarà gradita la presenza di codeste Redazioni, rappresentando che in ogni caso nella giornata di domani verrà inviato un comunicato stampa e contributi video relativi alla cerimonia.