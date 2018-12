Gli Hogs Reggio Emilia raggiungono l’obiettivo play off

» Reggio Emilia - Sport

Obiettivo raggiunto per gli Hogs Reggio Emilia che nella trasferta in terra ligure contro i Red Jackets Sarzana agguantano la vittoria.

L’inizio è stato in salita per i ragazzi di coach Mazzani e Bonacini: subito in vantaggio con una corsa di 24 yds di Sabbioni si sono visti superare dai padroni di casa prima dell’intervallo.

Il punteggio infatti alla fine del secondo quarto vede i Red Jackets autori di due td avanti 14 a 9, dopo il field goal segnato da Barbieri A. Destabilizzante per la difesa reggiana l’infortunio della safety Ginepri che è dovuto uscire dal campo nel secondo quarto. Ne ha approfittato l’offense dei padroni di casa con il loro gioco prettamente incentrato sui pass.

Il terzo quarto è stato più equilibrato, con i padroni di casa autori di un td trasformato alla mano, mentre i reggiani sono riusciti a segnare solo un td con un pass di Barbieri S. su Cebotaru.

E’ nell’ultimo quarto di gioco che i granata riescono a rientrare in partita e superare gli avversari.

Ottima la prestazione del rb Sabbioni e del qb Barbieri che trascinano l’attacco mentre in linea è il duro lavoro di Raffaelli e di Bertagnini, impegnati nel doppio ruolo di offensive e defensive lineman, a permettere al reparto di imporsi sugli avversari.

Tre td con il rookie Ghirri, il qb Barbieri e l’esperto Sabbioni a varcare la linea di meta contro uno solo segnato dai padroni di casa ha permesso ai reggiani di ingranare la marcia e raggiungere l’obiettivo play off.

Ora resta l’incognita della trasferta da preparare: sarà il sorteggio di martedì a dirci se gli Hogs dovranno andare in quel di Bolzano contro i Giants o tornare ad Ancona contro di Dolphins.

Per i coach due settimane intense di lavoro per preprare la prossima partita, ora non si potrà più sbagliare se si vuole arrivare in semifinale e lottare fino alla fine per il titolo.