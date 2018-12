Lavori all’ufficio postale di Spilamberto: servizi erogati da una struttura mobile

» Vignola

Poste Italiane comunica che da mercoledì 5 a giovedì 13 dicembre l’ufficio postale di Spilamberto sarà interessato da lavori interni. Durante il periodo dell’intervento, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il servizio non subirà interruzioni e sarà disponibile in piazza Sassatelli una struttura mobile sostitutiva che garantirà tutti i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Spilamberto riaprirà venerdì 14 dicembre con gli stessi orari.