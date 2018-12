Batterio killer, Codacons lancia azione risarcitoria per pazienti coinvolti

» Regione - Sanità

Mentre in Emilia-Romagna salgono a quattro i casi accertati di infezione da Mycobacterium chimaera, il Codacons lancia oggi sul proprio sito internet una azione legale riservata ai pazienti coinvolti nello scandalo sanitario, finalizzata a far ottenere loro il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

“Tutti i pazienti dell’Emilia Romagna e del Veneto sottoposti ad interventi cardiovascolari e che hanno ricevuto la lettera di richiamo da parte delle due Regioni per rischio di esposizione al microbatterio, possono da oggi avviare le pratiche per tutelare i propri diritti e chiedere il giusto risarcimento anche in assenza di danni fisici e solo per i rischi sanitari corsi – spiega il Codacons –. In tal senso abbiamo pubblicato sul nostro sito web una pagina attraverso la quale gli interessati possono fornire la pre-adesione alle iniziative in fase di studio da parte dello staff medico-legale dell’associazione, e ottenere la modulistica per costituirsi parte offesa nell’inchiesta aperta dalla magistratura.”

Per info e adesioni https://codacons.it/interventi-cardiovascolari/