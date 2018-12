Cavezzo coinvolta in una rete di Comuni per celebrare Sant’Egidio

» Bassa modenese

Nei giorni scorsi, presso la Comunità di Sant’Egidio a Roma, si è tenuto un incontro che ha riunito i sindaci di tutte le città italiane che hanno come Patrono Sant’Egidio Abate o che contano nel loro territorio chiese intitolate al Santo. Scopo del convegno era condividere idee al fine di celebrare in modo congiunto le future ricorrenze legate al Patrono, in

particolare per la commemorazione a 1300 anni dalla morte di Sant’Egidio, che cadrà in data 1 settembre 2020. Anche il Comune di Cavezzo, che all’incontro a Roma era rappresentato dal Sindaco Lisa Luppi, sarà coinvolto nella rete di Comuni che organizzeranno questa manifestazione congiunta. L’idea è partita da Fausto Alberto De Maria, Sindaco di Latronico (Potenza), e Salvatore Puglisi, Sindaco di Linguaglossa

(Catania).”Dal confronto sono emerse diverse idee per sviluppare questa interlocuzione – dichiara Lisa Luppi – Il prossimo appuntamento del gruppo di lavoro sarà a febbraio, per firmare un protocollo d’intesa per impegnare i Comuni nelle celebrazioni. La nostra intenzione è coinvolgere nell’iniziativa anche le varie parrocchie”.