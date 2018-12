Ceramics of Italy incontra architetti e designers nordamericani a Miami

» Ceramica

Con l’obiettivo di creare nuovi contatti e networking tra le aziende ceramiche italiane e i professionisti internazionali del progetto, è in programma mercoledì 5 dicembre 2018 presso il Miami Dade College un workshop B2B sulle superfici dure (hard surfaces), realizzato in collaborazione con ICE-Agenzia, durante il quale le aziende ceramiche italiane incontreranno alcuni tra i più importanti studi di architettura provenienti da Stati Uniti e Canada. Le aziende italiane coinvolte sono: Lea Ceramiche, Cooperativa Ceramica d’Imola, Keope, Fincibec, Refin, Eco Ceramica e Del Conca.

Dopo i saluti introduttivi da parte di ICE-Miami e la relazione sulle ultime tendenze della ceramica italiana, a cura dello staff Ceramics of Italy, il pomeriggio proseguirà con gli incontri B2B, che intendono promuovere l’industria ceramica italiana e Cersaie e mirano ad essere un’occasione di incontro privilegiato fra il settore ceramico e gli operatori internazionali del mondo della progettazione.

L’appuntamento Ceramics of Italy si svolge durante la rassegna annuale Art Basel e Design Miami, che attira in Florida migliaia di collezionisti e appassionati di arte e design da tutto il Nord America, per una settimana ricca di celebrazioni di opere iconiche di maestri moderni e nuove idee di designer e creativi emergenti. Un’occasione per le aziende ceramiche italiane di presentare le ultime novità di prodotto e le applicazioni del materiale ceramico in tutti gli ambiti dell’architettura moderna.