Concerto degli auguri e antiquariato in piazza domenica a Mirandola

» Bassa modenese

Domenica 9 dicembre alle ore 16.30, presso l’aula magna “Rita Levi Montalcini” di Mirandola, si svolgerà il concerto degli auguri per un lieto Natale e un felice anno nuovo organizzato dagli Amici della Musica col patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Lo spettacolo prevede una selezione di brani da “Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni e da altre opere. Saliranno sul palco il soprano Cristina Barbieri, il tenore Reinaldo Droz, il baritono Maurizio Leoni, il coro “Città di Mirandola” e la corale “G. Rossini” di Modena diretti dal maestro Luca Saltini, il maestro Lucio Carpani al pianoforte e Daniele Rubboli alla conduzione. Al termine del concerto verrà servito un rinfresco natalizio. Per informazioni o prevendite rivolgersi alla sede degli Amici della Musica presso il Teatro Nuovo di Mirandola, in piazza Costituente, tutti i venerdì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12; sono disponibili i recapiti 327/8109081 (cellulare associazione), 339/1899383 (cellulare presidente) e l’indirizzo info@amicidellamusicamirandola.it. È possibile l’iscrizione all’associazione e il rinnovo della tessera per l’anno 2019.

***

Sempre domenica 9 dicembre torna a Mirandola, da mattino a sera, la Fiera espositiva antiquaria, che si svolge nella seconda domenica del mese in piazza Costituente e nelle vie del centro.