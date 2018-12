» Casalgrande - Cronaca - Reggio Emilia

Un vasto incendio è divampato all’alba in un deposito di indumenti sportivi in strada Statale 467 a Casalgrande. Il rapido intervento dei vigili del fuoco, sul posto con otto squadre di cui tre dal comando di Modena, ha evitato che le fiamme si propagassero alle ditte limitrofe, tra cui in importante acetaia. Cause dell’incendio in corso di accertamento. Danni ingenti, anche alle strutture.