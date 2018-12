» Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di giovedì 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo con la SS16 Adriatica e lo svincolo per la SS64 Porrettana, in entrambe le direzioni (verso Ferrara ed in direzione di Porto Garibaldi), per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria, la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.