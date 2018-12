» Sassuolo - Sport

Sabato 8 dicembre a partire dalle ore 17,30 il Sassuolo Calcio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassuolo, invita tutti gli sportivi e i tifosi sassolesi in piazza Garibaldi per uno scambio di auguri in concomitanza con la tradizionale cerimonia istituzionale dell’accensione dell’Albero di Natale. All’evento, allietato con musica e animazione, parteciperanno le delegazioni del Sassuolo Calcio Maschile, Femminile e del Settore Giovanile.