In tangenziale a Bologna chiuso lo svincolo di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio

Autostrade per l’Italia comunica che sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22:00 di giovedì 6 alle ore 06:00 di venerdì 7 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno, lo svincolo che immette all’entrata della stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n. 7 bis “SS64 Ferrara” e rientrare nella carreggiata opposta, in direzione di Padova – A13 Bologna-Padova.