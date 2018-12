Incidente in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud: un morto

» Cronaca - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che alle 15:30 circa sulla A1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione di Bologna, è avvenuto un incidente all’altezza del Km 310 che ha coinvolto due autovetture ed un furgone e nel quale una persona ha perso la vita.

Sul luogo dell’evento, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico circola su una corsia e si registrano 4 Km di coda verso Bologna.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze che viaggiano su mezzi leggeri si consiglia di uscire a Incisa Reggello e di percorrere la viabilità esterna in direzione Pontassieve / Firenze per raggiungere il casello di Firenze Sud dove rientrare in autostrada.