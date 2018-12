Lavori sulla via Emilia e sull’Adriatica

» Regione - Viabilità

Per lavori sulle strade statali 9 “Via Emilia” e 16 “Adriatica” sono state disposte alcune limitazioni al traffico, nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rovigo.

Sulla strada statale 9 “Via Emilia”, per interventi di nuova pavimentazione è stato istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra il km 120,560 e il km 170,070 durante la fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 16:00, ad esclusione dei weekend e dei giorni festivi. Il completamento dei lavori è previsto, salvo condizioni meteo avverse, entro il 6 gennaio 2019.

La stessa limitazione sarà in vigore lungo la strada statale 16 “Adriatica”, da domani e fino a venerdì 7 dicembre, tra il km 69,514 e il km 69,850, per il completamento dei lavori del punto sul Po a Pontelagoscuro.

