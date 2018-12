Nettuno d’Oro a Franco Grillini, domani il conferimento in sala Rossa

» Bologna

Domani, mercoledì 5 dicembre alle ore 16, nella sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il sindaco Virginio Merola conferirà il Nettuno d’Oro a Franco Grillini, tra i fondatori del movimento gay italiano e presidente onorario di Arcigay.

Si legge nella motivazione ufficiale: “Franco Grillini ha attraversato tutte le fasi del movimento LGBT degli ultimi quarant’anni contribuendo, dentro e fuori le istituzioni, a modificare la discussione pubblica sull’omosessualità e a sviluppare una cultura dei diritti civili che ha portato l’Italia al livello dei più importanti paesi europei”. E ancora: “In particolare, a Bologna, partecipa alla storica consegna del Cassero di Porta Saragozza il 28 giugno 1982. Per la prima volta un Comune italiano dava in affitto a un’associazione LGBT uno stabile di sua proprietà”. La motivazione ufficiale del conferimento sarà letta dall’assessora ai Diritti LGBT Susanna Zaccaria.

Ad aprire la cerimonia sarà il Sindaco Virginio Merola, seguiranno la lettura delle motivazioni e la consegna del premio. In chiusura, l’intervento di Franco Grillini.

Il Nettuno d’Oro è un premio conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, istituzioni ed associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.